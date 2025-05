Leyva también aseguró que habría personas llamando a sus allegados para preguntarles malintencionadamente sobre el excanciller, y, en ese orden de ideas, afirmó que hace responsable al presidente sobre posibles daños que pueda sufrir él o su familia: “Si cualquier cosa me pasa a mí o a mi familia es responsabilidad de Gustavo Petro”, dijo, y anunció que pronto habrá una nueva carta.

Por último, Leyva aseguró: “Téngalo claro Gustavo: no me callará. Mi vida se alarga aunque usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado del cual he sido testigo”.

