x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”

El excanciller Álvaro Leyva presentó en Estados Unidos una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de presuntas maniobras para desestabilizar el Gobierno colombiano. Esto dice el documento de 21 páginas.

  • El excanciller Álvaro Leyva presentó ante la fiscal estadounidense Pamela Bondi una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por presuntas maniobras para desestabilizar el Gobierno colombiano. Imagen: Colprensa.
    El excanciller Álvaro Leyva presentó ante la fiscal estadounidense Pamela Bondi una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por presuntas maniobras para desestabilizar el Gobierno colombiano. Imagen: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La denuncia del excanciller Álvaro Leyva ante la fiscal de Estados Unidos Pamela Bondi se centra en la presunta participación de funcionarios cercanos a Gustavo Petro en la manipulación de grabaciones y la difusión de información con el objetivo de involucrar a actores internacionales en un supuesto golpe de Estado.

Entérese: Álvaro Leyva dice que no estaba planeando golpe de Estado contra Petro: “Yo quiero es que renuncie”

Según el documento, Armando Benedetti, ministro del Interior, estuvo acompañado en su gestión diplomática por Sandra Lorena Arboleda Zárate, protegida de este y del presidente, y quien también fue jefe de prensa de la campaña presidencial de Petro

El 29 de junio de 2025, el diario El País de Madrid publicó que Leyva habría buscado en Estados Unidos la complicidad de aliados de Donald Trump para “hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez”.

Lea también: Las claves del supuesto golpe de Estado planeado por Leyva

El medio señaló que las grabaciones en cuestión estuvieron en manos del servicio secreto colombiano y que Petro las escuchó en su despacho, mostrando molestia y acusando a Leyva de intentar un golpe de Estado.

Principales acusaciones contra Petro y aliados

La denuncia indica que los audios analizados no eran originales ni íntegros, y fueron editados con ruidos añadidos para difundir información “con sentido acomodado”, configurando lo que el documento califica como un “entrampamiento a las víctimas”. El peritaje de estas grabaciones se encuentra bajo cadena de custodia.

Asimismo, se menciona la participación de Jorge Luis Ortega, político del Huila y supuesto contacto de la campaña de Trump en Florida, en la operación mediática. Leyva cuestiona la cobertura periodística sobre estos hechos, señalando que careció de verificación, nombró a víctimas y representantes sin eficacia probatoria y no permitió ejercer el derecho de defensa ante ninguna instancia judicial o administrativa.

La carta se suma a la serie de documentos que Leyva publicó durante todo el año asegurando que el presidente tenía problemas de adicción a las drogas. Allí relató varios episodios del mandatario en Paris, Santiago de Chile, Berlín y en La Guajira. Petro siempre respondió rechazando las acusaciones y denunció a Leyva en la Fiscalía. El caso al presidente continúa abierto en la Comisión de Acusación de la Cámara.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde presentó Leyva la denuncia contra Petro?
Ante la fiscal Pamela Bondi en Estados Unidos
¿Qué denuncia Leyva en el documento?
Que Petro y sus allegados buscaron desestabilizar el gobierno mediante filtraciones, manipulación de audios y apoyo externo
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida