Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”

La denuncia del excanciller Álvaro Leyva ante la fiscal de Estados Unidos Pamela Bondi se centra en la presunta participación de funcionarios cercanos a Gustavo Petro en la manipulación de grabaciones y la difusión de información con el objetivo de involucrar a actores internacionales en un supuesto golpe de Estado. Entérese: Álvaro Leyva dice que no estaba planeando golpe de Estado contra Petro: “Yo quiero es que renuncie” Según el documento, Armando Benedetti, ministro del Interior, estuvo acompañado en su gestión diplomática por Sandra Lorena Arboleda Zárate, protegida de este y del presidente, y quien también fue jefe de prensa de la campaña presidencial de Petro

El 29 de junio de 2025, el diario El País de Madrid publicó que Leyva habría buscado en Estados Unidos la complicidad de aliados de Donald Trump para “hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez”. Lea también: Las claves del supuesto golpe de Estado planeado por Leyva El medio señaló que las grabaciones en cuestión estuvieron en manos del servicio secreto colombiano y que Petro las escuchó en su despacho, mostrando molestia y acusando a Leyva de intentar un golpe de Estado.

Principales acusaciones contra Petro y aliados

La denuncia indica que los audios analizados no eran originales ni íntegros, y fueron editados con ruidos añadidos para difundir información “con sentido acomodado”, configurando lo que el documento califica como un “entrampamiento a las víctimas”. El peritaje de estas grabaciones se encuentra bajo cadena de custodia.

Asimismo, se menciona la participación de Jorge Luis Ortega, político del Huila y supuesto contacto de la campaña de Trump en Florida, en la operación mediática. Leyva cuestiona la cobertura periodística sobre estos hechos, señalando que careció de verificación, nombró a víctimas y representantes sin eficacia probatoria y no permitió ejercer el derecho de defensa ante ninguna instancia judicial o administrativa. La carta se suma a la serie de documentos que Leyva publicó durante todo el año asegurando que el presidente tenía problemas de adicción a las drogas. Allí relató varios episodios del mandatario en Paris, Santiago de Chile, Berlín y en La Guajira. Petro siempre respondió rechazando las acusaciones y denunció a Leyva en la Fiscalía. El caso al presidente continúa abierto en la Comisión de Acusación de la Cámara.

