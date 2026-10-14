PRIMICIA | Declaran crimen de lesa humanidad el magnicidio del magistrado Álvaro Medina, víctima del cartel de Medellín

El magnicidio del magistrado Álvaro de Jesús Medina Ochoa, víctima del cartel de Medellín en la capital antioqueña, fue declarado oficialmente crimen de lesa humanidad, luego de 41 años de impunidad.
La decisión, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, fue tomada este martes 13 de octubre de 2026 por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación.
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En su parte resolutiva, el documento declaró “la imprescriptibilidad de la acción penal en el crimen de lesa humanidad en la persona del magistrado del H. Tribunal Superior de Medellín, Álvaro de Jesús Medina Ochoa”.
Esta medida revocó además el auto inhibitorio del 1° de agosto de 1991, mediante el cual el ente acusador de la época había archivado el caso sin siquiera haber expedida una sola orden de captura.
“Esta decisión es un reconocimiento a las víctimas de la Rama Judicial que dejó el cartel de Medellín, y vuelve a poner de presente un asunto que había sido relegado por la institucionalidad y por la misma sociedad”, expresó este miércoles el abogado Ricardo Medina, hijo del magistrado.