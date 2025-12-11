Uribe critica a María Claudia Lacouture y la califica de “petrosantista” por reunirse con Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó ver su enojo contra la presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, por reunirse con el precandidato presidencial, Iván Cepeda. El líder del Centro Democrático calificó de estarse reuniendo con “un destructor de la democracia” y calificó la líder gremial de ser “petrosantista”.
La cuestión es que la Cámara Colombo Americana (Amcham Colombia) celebró una reunión con dicho precandidato el pasado 9 de diciembre e hizo público el evento en redes sociales. El argumento no fue otro más que conocer las prisiones y propuestas de Cepeda.
No obstante, esa cita no cayó nada bien en el sector uribista. El propio Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de X: “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”. Comentario que desató una oleada de críticas contra la presidenta gremial.