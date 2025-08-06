x

Atención: Expresidente Uribe asegura que ya está “formalizado como preso”

El exmandatario aseguró que, desde su prisión domiciliaria, seguirá haciendo política para combatir lo que denominó como el “neo-comunismo”.

  • El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. FOTO CPATURA DE PANTALLA
    El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. FOTO CPATURA DE PANTALLA
Juan Pablo Patiño
Juan Pablo Patiño

Actualidad

hace 6 minutos
El expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mostró un documento que, según él, lo oficializa como privado de la libertad.

“Esta tarde comparecí al Juzgado de Rionegro para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que ya venía cumpliendo desde el pasado viernes. Con la identificación de preso lucharé para que Colombia derrote en 2026 la naciente mordaza neo-comunista”, dijo el político de 73 años en un video que publicó en sus redes sociales.

En desarrollo...

