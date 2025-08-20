Uribe ya está en libertad: estas son las imágenes de su primer recorrido en Antioquia

La Tienda Tocayo, en una esquina del parque de Sabaneta fue el primer sitio público visitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus primeras horas de libertad.
Poco antes de las dos de la tarde de este miércoles, el exmandatario había anunciado en su cuenta de X que había acabado de recibir la boleta del Inpec que le revocaba la casa por cárcel y que a las cinco de la tarde estaría recorriendo las calle de este municipio del sur del Valle de Aburrá para luego concluir con una ceremonia en acción de gracias a María Auxiliadora.