“Mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”: Uribe

El líder absoluto del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue de los primeros en lamentar la noticia de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto. El también precandidato presidencial por ese partido llevaba más de dos meses en una unidad de cuidados intensivos tras recibir dos disparos en la cabeza en medio de un acto de campaña en Bogotá.
Antes de las 5 de la mañana, el exmandatario expresó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, en referencia a la muerte del político de 39 años.