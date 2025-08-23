“Que en este lugar se simbolice una llama eterna”: el homenaje del expresidente Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe

Álvaro Uribe Vélez se hizo presente este sábado, 23 de agosto, en el parque El Golfito, lugar donde fue atacado a bala el senador Miguel Uribe Turbay. Una multitud recibió al expresidente.
El pasado 7 de junio el precandidato presidencial y congresista del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue atacado con un arma de fuego mientras sostenía una conversación con ciudadanos en plena plaza pública.
En ese lugar donde ocurrió el atentado que terminó con la vida de Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto, tras luchar en la Fundación Santa Fe por su vida, estuvo este sábado el expresidente Uribe Vélez.