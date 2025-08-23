“Que en este lugar se simbolice una llama eterna”: el homenaje del expresidente Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe

Álvaro Uribe Vélez se hizo presente este sábado, 23 de agosto, en el parque El Golfito, lugar donde fue atacado a bala el senador Miguel Uribe Turbay. Una multitud recibió al expresidente. El pasado 7 de junio el precandidato presidencial y congresista del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue atacado con un arma de fuego mientras sostenía una conversación con ciudadanos en plena plaza pública. Lea también: Las mil y una versiones de Gustavo Petro sobre los autores intelectuales del magnicidio a Miguel Uribe En ese lugar donde ocurrió el atentado que terminó con la vida de Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto, tras luchar en la Fundación Santa Fe por su vida, estuvo este sábado el expresidente Uribe Vélez.

Allí, el exmandatario hizo un llamado a convertir el lugar en un símbolo de esperanza y a recordar a Uribe Turbay como un hombre que trabajó por Colombia. “Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida, a estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota. Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz”, declaró el expresidente ante los asistentes. En este lugar, el exjefe de Estado recordó el pedido de Miguel Uribe y mencionó que así como lo reclamó él, “haya seguridad para que en las veredas, pueblos y ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento. La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante”

En su discurso el líder antioqueño enfatizó en la seguridad, una de las banderas que Uribe Turbay defendió en medio de sus intervenciones públicas como precandidato presidencial y senador. “La seguridad que proteja el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería, ni esclavo de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo”, subrayó el expresidente. “Aquí el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de Inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes”, concluyó en su intervención Uribe Vélez.