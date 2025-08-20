Uribe, en libertad, interrumpe a sus seguidores y les pide cambiar el grito de “fuera Petro” por “adentro democracia”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró este miércoles su regreso a la libertad tomándose una tasa de café y dirigiéndose a sus seguidores sobre una tarima improvisada en la Tienda Tocayo, cerca del parque de Sabaneta.

Desde allí habló de innumerables temas, del fallo en primera instancia en su contra que lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal; de la muerte de Miguel Uribe Turbay, de las presidenciales de 2026 y hasta de los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Caribe en el marco de una operación antidrogas cerca de Venezuela.

Cada palabra que salía de su boca, entre sorbo y sorbo de la tasa de café que sostenía con su mano derecha, era celebrada por el séquito que lo acompañó durante su paso por el municipio del sur del Valle de Aburrá, a donde anunció desde temprano que iría a agradecerle a la virgen de María Auxiliadora su regreso a la libertad.