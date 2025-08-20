x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Uribe, en libertad, interrumpe a sus seguidores y les pide cambiar el grito de “fuera Petro” por “adentro democracia”

El mandatario regresó a la libertad este miércoles y visitó Sabaneta, donde asistió a una eucaristía en la iglesia de María Auxiliadora.

  El expresidente Álvaro Uribe en la Tienda Tocayo, de Sabaneta. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El expresidente Álvaro Uribe en la Tienda Tocayo, de Sabaneta. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró este miércoles su regreso a la libertad tomándose una tasa de café y dirigiéndose a sus seguidores sobre una tarima improvisada en la Tienda Tocayo, cerca del parque de Sabaneta.

Desde allí habló de innumerables temas, del fallo en primera instancia en su contra que lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal; de la muerte de Miguel Uribe Turbay, de las presidenciales de 2026 y hasta de los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Caribe en el marco de una operación antidrogas cerca de Venezuela.

Cada palabra que salía de su boca, entre sorbo y sorbo de la tasa de café que sostenía con su mano derecha, era celebrada por el séquito que lo acompañó durante su paso por el municipio del sur del Valle de Aburrá, a donde anunció desde temprano que iría a agradecerle a la virgen de María Auxiliadora su regreso a la libertad.

Y, en medio de una de sus declaraciones, sus seguidores no dudaron en gritar el ya conocido “fuera Petro, fuera Petro”, que se ha escuchado en las calles, los estadios, los teatros, en muchos escenarios. Pero Uribe los silenció.

Cuando apenas comenzaba a tomar fuerza el popular coro en contra del actual mandatario colombiano, Uribe les pidió a quienes se encontraban en la tienda que dejaran de pronunciarlo.

“No, no, no, nosotros vamos a ganar, vamos a ganar tranquilamente. Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia”, dijo el expresidente, esbozando una sonrisa mientras la gente que lo escuchaba aprobaba con aplausos y gritos sus palabras.

Espere ampliación...

