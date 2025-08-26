Álvaro Uribe renunció a la prescripción, ¿qué significa?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció formalmente su decisión de renunciar a la prescripción en el proceso penal que enfrenta por manipulación de testigos. La comunicación fue dirigida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que actualmente estudia la apelación a la condena de 12 años emitida por una juez.
Contexto: Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su caso: “No quiero beneficiarme”
En una carta enviada a los magistrados, Uribe manifestó que no desea que su caso se cierre por vencimiento de términos, como está estipulado por la norma el próximo 16 de octubre, sino que se resuelva con un fallo de fondo.
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, indicó el exmandatario.
La decisión sorprendió porque, en teoría, beneficiaría a Uribe, pues si los magistrados no alcanzaban a dar su fallo en los próximos 50 días, el caso contra el expresidente se caería. Es posible que el expresidente no solo esté convencido de su inocencia, sino que quiera evitar que su caso se siga moviendo en un ambiente electoral y esperar a que después de las elecciones los magistrados puedan actuar sin presiones de ninguno de los lados.
Uribe insistió en la carta que no busca alargar el proceso ni ampararse en recursos legales que lo liberen de una eventual condena sin un pronunciamiento. Recalcó que su interés es que los magistrados cuenten con plena libertad para decidir con base en las pruebas y en lo que dicta la ley, sin atajos procesales ni interpretaciones que desvíen el curso del juicio.