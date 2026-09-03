Detalles de lo que dijo Salvatore Mancuso antes de la indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia: “no me consta”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá comparecer este viernes, a las 9:00 de la mañana, en el búnker de la Fiscalía en Bogotá para rendir indagatoria dentro de la investigación que busca establecer su presunta responsabilidad por una posible omisión en hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Antioquia. El expediente indaga, entre otros hechos, por las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación del Bloque Metro de las autodefensas. Hoy, precisamente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió declaración durante cerca de tres horas una entrevista bajo juramento ante la Fiscalía en Montería. La diligencia se realizó de manera reservada y contó con la participación de abogados de la defensa de Uribe y delegados de la Procuraduría General de la Nación, bajo las reglas de la Ley 600 de 2000 y con garantías de defensa y contradicción. Lea también: Testigo contra Álvaro Uribe será condenado por falso testimonio en otro expediente. ¿Se hunde otra prueba contra el expresidente? El periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, publicó en la tarde de este jueves en su cuenta de X detalles sobre el contenido de la entrevista que rindió Salvatore Mancuso ante la Fiscalía.

En la imagen compartida por el periodista aparecen las respuestas que el exjefe paramilitar habría entregado al ser interrogado específicamente sobre el supuesto conocimiento o participación de Álvaro Uribe en varias acciones de las AUC. Sobre la masacre de El Aro, uno de los hechos por los que es investigado Uribe, Mancuso fue consultado sobre si le constaba que exmandatario, entonces gobernador de Antioquia, hubiera ordenado, sugerido o apoyado la operación. Su respuesta fue: “No me consta que hubiese venido directo de ese señor, el gobernador Uribe”. No se pierda: ¿Le sirve a Uribe que la Comisión de Acusación asuma caso de masacres? También le preguntaron si le constaba que Uribe hubiera estado presente en alguna reunión en la que se planeó la incursión en El Aro. Mancuso respondió: “No”. Ante la pregunta de si sabía si el entonces gobernador conocía previamente que la operación iba a realizarse, contestó: “No me consta”. Sobre la masacre de La Granja, ocurrida también en Antioquia, Mancuso fue interrogado sobre si le constaba que Uribe la hubiera ordenado, sugerido o apoyado. “No, no lo sé”, respondió. El excomandante paramilitar también fue confrontado con las declaraciones de Francisco Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, un mando medio de las Autodefensas que participó en la masacre de El Aro y había señalado a Uribe de haber estado en una reunión previa a la incursión de El Aro y posteriormente en un acto de condecoración a los militares. Sobre este último episodio, Mancuso aseguró: “No, no estuvieron presentes”. Frente a otro de los señalamientos, relacionado con una supuesta pertenencia del hoy exjefe de Estado Álvaro Uribe al Bloque Metro de las AUC, Mancuso respondió: “No me consta”. Al ser interrogado sobre Pedro Juan Moreno, funcionario que, según el relato, decía representar al entonces gobernador Uribe ante los paramilitares, Mancuso reconoció que nunca confirmó directamente con Uribe que Moreno efectivamente actuara en su nombre. La Fiscalía también le formuló preguntas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron estos hechos. La declaración de Mancuso adquiere especial relevancia porque será uno de los elementos que la defensa de Uribe tendrá oportunidad de controvertir durante esta etapa procesal. Puede leer: Caso Uribe: estas son las cuatro inconsistencias del exparamilitar Carlos Enrique Vélez en el juicio El exjefe paramilitar había sostenido en anteriores versiones que hubo información y colaboración desde la Gobernación de Antioquia con las autodefensas durante la época en que Uribe era gobernador. La diligencia de este viernes con el expresidente Uribe estará a cargo de Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y se adelantará bajo las reglas de la Ley 600 de 2000. Lea también: Determinadores del asesinato de Jesús María Valle piden pista en la JEP La citación se produce en medio de una disputa jurídica sobre el futuro del proceso. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, había pedido aplazar la diligencia, pero la Fiscalía mantuvo la indagatoria para este viernes.

Los hechos por los que investigan a Uribe

Frente a los hechos de fondo, tal cual ha venido publicando EL COLOMBIANO, la primera de las masacres sucedió el 11 de junio de 1996. Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad. Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares. Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte. Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras. También le puede interesar: Punto por punto, así se desmontó la teoría de la Fiscalía y la juez en el caso Álvaro Uribe. La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá. El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes. En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales. Lea también: Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por todos los cargos en su contra En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional. Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento. El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), penetraran en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos. Le puede interesar: “No merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”; el curioso ataque de Uribe a Petro Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador. En una conversación con EL COLOMBIANO, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”. Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados. En el marco de esos procesos, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado de presunta complicidad a Álvaro Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia. Por esas sindicaciones, Uribe ya se presentó a la Fiscalía en 2023, para rendir una declaración voluntaria para desmentir los señalamientos de Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El pasado mes de junio, el exjefe de Estado fue llamado a indagatoria por la justicia ordinaria, para que aclare su presunta relación con los hechos de Ituango y la muerte de Valle. “La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, trinó Uribe en respuesta a la notificación judicial. Es importante recordar que el expediente en contra de Uribe está inmerso en una controversia de competencia jurídica en la actualidad, pues la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la Fiscalía que se lo cediera para adelantar las indagaciones, pero el ente acusador respondió diciendo que lo mantiene en su jurisdicción mientras la Corte Constitucional define de fondo. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Santiago Uribe pagará su condena en una guarnición militar de Rionegro. 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