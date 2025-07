Caso Uribe: estos son los caminos judiciales que tendrían las partes tras el fallo de este lunes

En estos últimos días, tanto el exmandatario como su abogado, Jaime Granados, han hablado sobre lo que podría ocurrir mañana. En entrevista con revista Semana, el líder de la defensa aseguró que, sin importar si Uribe es declarado culpable, no será enviado a prisión . “Debe prevalecer la libertad en el evento de una decisión de primera o de segunda instancia que le fuere adversa”, explicó Granados.

Allí, la apelación tendrá plazo hasta el 8 de octubre para ser resuelta, pero en caso de no tener una decisión para esa fecha, el caso preescribirá, o sea, se agotará el tiempo para condenar o absolver y se archivaría el proceso. Lo único que haría que esto no sucediera es que la Fiscalía presente argumentos que justifiquen el porqué este no debe preescribir y que los jueces le den el visto bueno.

Pero si el Tribunal emite un fallo, este podrá entrar a casación, lo que significa que sería revisado por la Corte Suprema de Justicia. El tribunal supremo tendría cinco años para tomar una decisión.