Amaia Montero anuncia oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles el regreso de Amaia Montero como vocalista principal, 17 años después de su salida del grupo y un año después de que Leire Martínez dejara oficialmente la banda. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del grupo español, considerado uno de los más influyentes del pop en español de las últimas décadas.
Puede leer: La Oreja de Van Gogh se queda otra vez sin vocalista: anunciaron la salida de Leire Martínez
En un comunicado publicado en sus redes sociales, los integrantes confirmaron que Montero vuelve junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, aunque sin la presencia del guitarrista Pablo Benegas, quien decidió tomarse una pausa de los escenarios. “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, escribió el grupo.