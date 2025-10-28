Amazon elimina 14.000 puestos de trabajo y los reemplaza por inteligencia artificial

El gigante estadounidense del comercio digital, Amazon , confirmó este martes el despido masivo de 14.000 puestos de trabajo, como parte de un proceso de “reducción global” vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La decisión marca el inicio de una estrategia más amplia de reorganización interna, enfocada en optimizar costos y redirigir recursos hacia las áreas tecnológicas más prometedoras. El director ejecutivo, Andy Jassy, ya había anticipado en junio su intención de reducir gastos en la compañía, en un contexto de fuertes inversiones en IA. Esta política se concretó ahora con una primera oleada de despidos, aunque la empresa no ha especificado aún en qué países se aplicarán.

Enterese: Las millonarias pérdidas por caída de Amazon dejan en evidencia la fragilidad de los servicios digitales Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología de Amazon,Explicó que los recortes buscan fortalecer la organización al “reducir la burocracia, eliminar capas innecesarias y reasignar recursos”. Según detalló, la medida afectará principalmente a las áreas corporativas, como recursos humanos, publicidad y gestión, y no a los trabajadores de almacenes.

Reorganización estratégica: recortes hoy, contrataciones mañana

Galetti señaló que esta es solo la primera etapa de una serie de ajustes que continuarán en los próximos años. En 2026, Amazon prevé seguir contratando en “ámbitos estratégicos clave”, al mismo tiempo que identifica nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia.

Anticipando críticas por los recortes en medio de buenos resultados financieros, la directiva defendió la decisión argumentando que la IA generativa es una tecnología transformadora que obliga a las empresas a adaptarse con rapidez. “El mundo evoluciona muy rápido. La IA generativa es la tecnología más transformadora desde el surgimiento de internet y permite innovar a una velocidad sin precedentes”, afirmó Galetti.

Un historial de ajustes bajo el liderazgo de Andy Jassy

Desde su llegada a la presidencia de Amazon en 2021, Andy Jassy ha impulsado un profundo proceso de reorganización interna. En el invierno de 2022-2023, la empresa ya había eliminado 27.000 puestos de trabajo, principalmente en funciones administrativas. Le puede gustar: Caída global de Amazon Web Services afectó a cientos de apps como ChatGPT, Airbnb y Snapchat: así opera el gigante de la nube La compañía aseguró que ofrecerá a la mayoría de los empleados afectados 90 días para reubicarse internamente, aunque el plazo podrá variar según las legislaciones locales. Además, aclaró que los despidos no se limitarán a Estados Unidos, dado el carácter global de la medida.

Contexto económico y preocupaciones laborales