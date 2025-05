Amazon Prime aterriza en Colombia con envíos gratis, Prime Video y descuentos exclusivos: todo lo que debe saber

1. Envíos gratis y sin mínimo de compra: Los usuarios en Colombia ahora podrán comprar en amazon.com y recibir millones de productos desde Estados Unidos sin pagar envío y en solo cinco días hábiles.

No hay monto mínimo ni letra pequeña: aplica para productos elegibles en categorías como tecnología, ropa, libros, hogar, belleza y más.

2. Prime Video: del Niño de Medellín a El Señor de los Anillos. Es decir, el servicio de streaming de Amazon ahora está integrado en esta nueva membresía. Esto incluye acceso a producciones colombianas como Betty la Fea, la Historia Continúa, LOL: Last One Laughing Colombia y Los Iniciados, así como títulos internacionales aclamados como Fallout, Citadel, El Verano en que me Enamoré y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.