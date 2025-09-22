x

¿“Hecha la ley...”? Sorprenden a una ambulancia transportando pasajeros en pleno Día sin Carro en Cali

El vehículo, además, estaba circulando por el carril de uso exclusivo del Mío. La jornada, que se desarrolla este lunes, se extiende hasta las 7:00 p.m.

  • Esta es la ambulancia que fue sorprendida transportando pasajeros como si fuera un transporte colectivo en Cali. FOTO: Cortesía Secretaría de Movilidad de Cali
El Colombiano
hace 11 minutos
Cali y otras ciudades del país realizan este lunes 22 de septiembre su jornada anual del Día sin Carro con el fin de disminuir, aunque sea por un día, las emisiones de gases contaminantes y con ello contribuir al medio ambiente.

Lea aquí: Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar al Valle del Cauca tras atentado contra base aérea en Cali

En la capital del Valle, la jornada inició desde las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 de la noche, tiempo en el que la circulación de vehículos particulares y motocicletas esta restringida. Durante esa jornada de 13 horas los ciudadanos podrán optar por usar otros medios de transporte como las rutas de buses y el sistema Mío, pero también se busca que los caleños salgan en bicicleta y caminen.

Hasta el momento, la jornada se lleva a cabo con normalidad, aunque no hace falta quien ha querido infringir la norma, ya que mal que bien dice el refrán “hecha la ley, hecha la trampa”.

Siga leyendo: ¿El presidente es el jefe de los alcaldes como dijo Petro para irse en contra del mandatario de Cali?

Y eso fue lo que pasó esta mañana cuando uno de los 100 guardas de tránsito que la Alcaldía desplegó por la ciudad, sorprendió al conductor de una ambulancia transportando a un grupo de personas como si este fuera un transporte colectivo.

La ambulancia, cuya circulación hace parte de las excepciones durante estas jornadas, fue interceptado en carrera 1 con calle 62 circulando, además, por el carril de uso exclusivo del Mío. Al percatarse de la infracción, el guarda de tránsito inmovilizó el vehículo.

En ese sentido, el secretario de Movilidad de la ciudad, Gustavo Orozco, reiteró en que “las personas que insistan en romper las medidas se pueden exponer a sanciones que pueden alcanzar el medio salario mínimo”. Y es que los conductores que no cumplan con la medida están expuestos a un comparendo superior a los $ 600.000; de la inmovilización del vehículo.

