Evacuación en la Universidad Católica de Bogotá: Policía descarta amenaza de bomba

La Universidad Católica de Colombia activó sus protocolos de seguridad y evacuó su sede en la carrera 13 con calle 47, en Bogotá, tras recibir una alerta sobre un presunto explosivo. Así ocurrió el operativo.

  Universidad Católica de Colombia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 18 minutos
Durante la mañana de este viernes, 14 de noviembre, la Universidad Católica de Colombia activó sus protocolos de seguridad y ordenó la evacuación total de su sede en la carrera 13 con calle 47, en Bogotá, tras recibir una alerta sobre la posible presencia de un explosivo dentro del campus.

Por instrucción de la Presidencia de la Universidad, estudiantes, docentes y personal administrativo fueron evacuados en calma mientras se iniciaba la verificación de la posible presencia de explosivos. Las clases programadas para el resto del día pasarán a modalidad remota.

Comunicado de la Universidad Católica.
Comunicado de la Universidad Católica.

La institución informó a la Policía Metropolitana a través de un correo electrónico, lo que desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades.

Conozca: Ataque a subestación de Policía en Jamundí causó pánico en colegio cercano

El área fue rodeada por unidades del CTI, el escuadrón antiexplosivos de la Policía, Ejército y organismos de emergencia, que se concentraron en el Centro de Convenciones de la universidad para iniciar la verificación. Con perros entrenados y equipos especializados, los uniformados inspeccionaron cada zona del edificio como parte del protocolo.

Sin embargo, hacia las 10:40 de la mañana, las autoridades confirmaron que la amenaza había sido descartada. Tras concluir la revisión, los agentes determinaron que se trató de “un mensaje de pánico” difundido entre estudiantes, lo que llevó a activar las medidas de seguridad.

La universidad pidió a su comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer el restablecimiento de las actividades.

