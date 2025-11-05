Al alcalde de Pueblorrico, Antioquia, lo amenazaron por traslado de sindicados a otro municipio

Según señaló el alcalde Zapata, la amenaza habría sido motivada por la decisión de trasladar a nueve personas capturadas que harían parte de dicho grupo delincuencial y que tras quedar en poder del Inpec fueron trasladadas a Jericó por cuenta del hacinamiento que tiene Pueblorrico en su estación de Policía.

El alcalde de Pueblorrico, Antioquia , Cristian Camilo Zapata, vive días de zozobra luego de que él y su secretario de Gobierno, Héctor Rico, recibieran un panfleto amenazante por parte de un grupo que se hace llamar Clan de la Sierra.

“Estamos muy alertas a todo lo que suceda y estamos ahí pendientes de que dios quiera que no nos pase nada. El secretario de Gobierno incluso está pensando renunciar, eso nos desestabiliza un poco lo que hoy venimos trabajando y haciendo, entonces es complejo la situación. El tema de seguridad no es fácil, pero hay que afrontarlo”, relató el alcalde, quien anunció que recibió un refuerzo en su esquema de seguridad por parte de la policía.

El comandante de la policía Antioquia, Óscar Mauricio Rico, señaló que el grupo que supuestamente está detrás de las amenazas no existe. Y manifestó que tampoco estaría detrás el Clan del Golfo sino un grupo de delincuencia común que estarían intentando presionar para que varios de sus compinches capturados no fueran trasladados. En cualquier caso, el oficial señaló que la policía se tomó muy en serio la amenaza y que aumentó la custodia tanto para el alcalde como para su secretario de Gobierno, activando de paso un protocolo de seguridad ante cualquier novedad que pueda presentarse.

Lo cierto es que la seguridad en Pueblorrico, como en gran parte del Suroeste, sigue deteriorándose. El pasado 23 de octubre, sobre las 5:50 de la tarde, tres hombres fueron atacados a bala mientras se encontraban departiendo a las afueras de un negocio. Según el relato de la Policía, llegaron dos hombres armados en motocicleta y dispararon en contra de los tres individuos que se encontraban en el parque. En ese sitio se encontraba un policía que sacó su arma de dotación y se formó una balacera que, por fortuna, no le produjo lesiones al uniformado.