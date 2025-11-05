Al alcalde de Pueblorrico, Antioquia, lo amenazaron por traslado de sindicados a otro municipio

El alcalde de Pueblorrico, Antioquia, Cristian Camilo Zapata, vive días de zozobra luego de que él y su secretario de Gobierno, Héctor Rico, recibieran un panfleto amenazante por parte de un grupo que se hace llamar Clan de la Sierra.
Según señaló el alcalde Zapata, la amenaza habría sido motivada por la decisión de trasladar a nueve personas capturadas que harían parte de dicho grupo delincuencial y que tras quedar en poder del Inpec fueron trasladadas a Jericó por cuenta del hacinamiento que tiene Pueblorrico en su estación de Policía.