“Su familia o el equipo”: amenazaron a los directivos del Deportivo Pereira con pancartas colgadas en calles de la ciudad

El Deportivo Pereira, conocido como el ‘Grande Matecaña’, enfrenta una de sus peores crisis institucionales desde que regresó a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano en diciembre de 2019.
Este club atraviesa un complicado presente económico que ha derivado en la falta de pago de salarios al plantel profesional, obligándolo a una huelga que paralizó su desempeño deportivo. Las consecuencias de esta situación se vieron en el terreno de juego.
El equipo se vio forzado a utilizar su plantilla Sub-20 en los dos últimos partidos, resultando en derrotas contundentes: 1-5 contra Águilas Doradas y 4-0 frente a Deportivo Pasto, generando una molestia entre sus hinchas, quienes no aguantan más la situación y se “expresaron” en contra de los directivos del equipo.