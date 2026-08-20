“Perdí todo, es como una droga”: Jonathan Gómez, exjugador de Santa Fe, habla sobre su adicción a las apuestas

La mala racha no avisa cuando llega, pero deja huellas devastadoras a su paso. Para el futbolista argentino Jonathan Gómez, de 36 años, la caída libre comenzó en 2020 frente a las pantallas de los juegos en línea. El rastro de las apuestas está arruinando su vida.
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Aquella afición derivó en un infierno de ludopatía que le costó sus ahorros, su carrera y la tranquilidad de su entorno más cercano. En una desgarradora entrevista concedida al canal de YouTube MargaTV, el exjugador de Independiente Santa Fe rompió el silencio para revelar la magnitud del drama que atraviesa.
Amenazas, extorsiones y una deuda acumulada de 50.000 dólares marcan hoy la cotidianidad del deportista, quien sintetizó su presente sin rodeos: “Perdí todo. Yo hoy perdí todo”, expresó Gómez. Un camino guiado por la ludopatía, la adicción a los juegos de apostar.