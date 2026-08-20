“Perdí todo, es como una droga”: Jonathan Gómez, exjugador de Santa Fe, habla sobre su adicción a las apuestas

La mala racha no avisa cuando llega, pero deja huellas devastadoras a su paso. Para el futbolista argentino Jonathan Gómez, de 36 años, la caída libre comenzó en 2020 frente a las pantallas de los juegos en línea. El rastro de las apuestas está arruinando su vida. Le puede interesar: Legión colombiana liderada por Jorge Carrascal y Jhon Arias se toma los cuartos de final de la Copa Libertadores Aquella afición derivó en un infierno de ludopatía que le costó sus ahorros, su carrera y la tranquilidad de su entorno más cercano. En una desgarradora entrevista concedida al canal de YouTube MargaTV, el exjugador de Independiente Santa Fe rompió el silencio para revelar la magnitud del drama que atraviesa. Amenazas, extorsiones y una deuda acumulada de 50.000 dólares marcan hoy la cotidianidad del deportista, quien sintetizó su presente sin rodeos: “Perdí todo. Yo hoy perdí todo”, expresó Gómez. Un camino guiado por la ludopatía, la adicción a los juegos de apostar.

Y es que, a diferencia de otras adicciones, el juego compite en las penumbras, sin que nadie sepa, debido a la pena que, al no ganar, esto puede generar. Para el volante argentino, calificar la ludopatía como un vicio menor es un error fatal. “Esto es una droga. Quiero que lo tenga en claro la gente; es como una droga. Es más silencioso. Puedes jugar todo el tiempo y la gente no se da cuenta. Mi carrera está en pausa por todo esto. A mí la imagen me la destrozaron. Me golpearon mucho. Yo tuve que hacer cosas por temor y hoy estoy perdiendo muchísimas cosas”, advirtió Gómez al reflexionar sobre la presión psicológica y los peligros externos vividos: “Es brava la ludopatía, te lleva la cabeza a cualquier lado”.

Un daño invisible y amenazante: la búsqueda de la redención

El volante creativo dejó un grato recuerdo en el fútbol colombiano, especialmente en Independiente Santa Fe —donde militó entre 2016 y 2017 y conquistó una Liga, una Superliga y la Copa Suruga Bank 2016—, tras registrar un paso previo por Deportivo Pasto en 2015. Sin embargo, los logros en la cancha distan de su realidad actual. Hoy, el centrocampista se encuentra sin equipo y con la duda latente de si logrará vestirse de corto nuevamente.

“Yo estoy en un proceso con mi familia, la cual está casi destrozada. Tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. No sé si el día de mañana la gente va a confiar en mí y va a querer que yo trabaje por todo esto. Son muchas cosas que perdí”. Actualmente, el futbolista adelanta un tratamiento profesional para superar la adicción. Entre lágrimas, reafirmó su compromiso de salir adelante y recuperar la tranquilidad de sus allegados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

“Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer. Cambiaría todo. La plata, el momento, todo, para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz, y para toda la gente que estuvo al lado mío y a la que le hice daño, que no sufran como sufrieron. Todo lo que tengo. Todo, absolutamente todo”, concluyó. También le puede interesar: Nacional probó a dos de sus refuerzos y dejaron buenas sensaciones: así debutaron Ian Poveda y Andrés Reyes

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