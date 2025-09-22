Mientras se reúne con el Gobierno en Catar, el Clan del Golfo distribuye videos amenazantes en Cúcuta

La compleja situación de orden público en la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander podría agravarse, por cuenta de unas amenazas entre grupos criminales que han circulado por internet en las últimas horas. El video intimidante ha sido atribuido al cartel narcotraficante Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, una organización que está en acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Allí aparecen ocho hombres encapuchados, con fusiles, chalecos de intendencia y vestimenta oscura, que dicen integrar una célula del cartel autodenominada Comando Urbano Gaitanista.

“Rechazamos tajantemente las acciones que se vienen ejecutando por parte de las bandas criminales y grupos transnacionles en contra del pueblo cucuteño y su área metropolitana (...). Hemos decidido combatir de frente estas estructuras criminales”, señala el vocero del grupo en el video. Dice que su banda reconoce el esfuerzo de las autoridades para combatir el crimen y agrega que “el Comando tomará acciones para apoyar esta iniciativa gubernamental. No somos enemigos de la fuerza pública”. Esta última afirmación queda en entredicho frente a los constantes ataques contra los uniformados por parte del Clan del Golfo. Un plan pistola ejecutado en abril, por ejemplo, acabó con la vida de 18 policías en dos semanas.