“Tendrán venganza”: Con grafitis amenazan a coordinadores de seguridad de la Universidad Nacional

Las paredes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, amanecieron pintadas con grafitis amenazantes luego de las manifestaciones del pasado viernes, que terminaron en enfrentamientos entre el llamado Consejo de los Pueblos, la Undmo (antiguo Esmad) y la Policía.
“La ciudad para quién? Bombaaaz al Estado. DVS”. “Sus actos tendrán venganza”. “DVA paracos. Sabemos quiénes son... Pinilla la debe”, se lee en algunos de ellos.
Por ahora, los grafitis parecen no estar relacionados con las manifestaciones. Las autoridades estarían revisando las cámaras de seguridad para establecer la identidad de los autores, la gran mayoría encapuchados que no pertenecen a la universidad.