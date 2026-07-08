Así va la reducción de la jornada laboral en América Latina: trabajar menos horas y seguir productivos

La reducción de la jornada laboral se consolida como una de las principales transformaciones del mercado laboral en América Latina. México, Colombia y Chile avanzan en reformas que disminuyen progresivamente las horas de trabajo, acercando la región a los estándares laborales de las economías desarrolladas y obligando a las empresas a replantear la forma en que organizan sus operaciones.
El paso más reciente lo dio México, que oficializó una reforma para reducir gradualmente la jornada semanal de 48 a 40 horas hacia 2030. Con esta decisión, el país se suma a un proceso regional que ya experimentan Colombia y Chile.