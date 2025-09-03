América venció a Bucaramanga y se medirá en cuartos de final de Copa ante Junior

América de Cali, que tenía como entrenador interino a Alex Escobar, venció 2-0 a Bucaramanga en el Pascual Guerrero y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay, al ganar la serie 2-1.

Los Escarlatas, que habían perdido en la ida 1-0, lograron remontar la serie y ganaron 2-0 con tantos de Andrés Mosquera Guardia, a los minutos 11 y 43, respectivamente.

En el primero, su remate fue desviado, pero se fue al fondo del arco y en el segundo, estaba ubicado en el centro del área, como un delantero más, y logró enviar el balón al fondo para el 2-0 en el primer tiempo.