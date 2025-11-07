América venció a Chicó, como visitante, y se metió entre los ocho, ¿qué necesita para mantenerse entre los clasificados?

La victoria de América 0-2 ante Chicó, por la fecha aplazada de la jornada 18, con tantos de José Cavadía y Dylan Borrero, le permitió al cuadro rojo llegar a 26 puntos y por el momento es octavo, parcialmente clasificado. Los orientados por David González tenían claro que solo la victoria les servía para mantenerse con opciones matemáticas de alcanzar la clasificación y por eso desde el arranque del partido buscaron el arco rival. Fue así como el juvenil Cavadia a los 5 minutos marcó para que los Diablos Rojos se fueran adelante en el marcador y el tanto de la tranquilidad llegó solo en el final del juego cuando Borrero marcó a los 90+2, para consolidar el triunfo y tres puntos que le permiten llegar a 26.

América es octavo con los mismos puntos que Alianza, pero con mejor diferencia de gol (4) sobre (1) de los vallenatos que, por el momento son novenos. Ahora, los rojos de Cali tienen que regresar a casa para recibir este domingo, a las 6:20 de la tarde al Unión Magdalena, en el Pascual Guerrero. Para no depender de nadie, los rojos podrían ganar los dos duelos que tienen pendientes en casa ante Unión y de visita ante el DIM, pero de no lograrlo, tendría que esperar que rivales como Alianza, Santa Fe y Llaneros no ganen los dos duelos que tienen pendientes, para así mantenerse entre los ocho. Ganando uno y empatando el otro también se podría asegurar entre los clasificados con 30 puntos, pero dependería de que Alianza no logré ganar los dos duelos que le restan en el torneo como local ante Chicó y cerrando en la fecha 20 como visitante contra Santa Fe, otro que está buscando ingresar a los ocho.

Hay que recordar que solo quedan dos cupos disponibles en la tabla de posiciones para conformar los ocho que avanzan a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-2. Cupos que ocupan, parcialmente, Águilas Doradas y América, pero que tienen una lista de clubes luchando por llegar a esa posición como Alianza (26 puntos), Santa Fe y Llaneros (25), Once Caldas (23) y Millonarios (22). Este viernes se disputarán tres juegos. Envigado recibe en el Polideportivo Sur, a las 3:30 de la tarde, a Millonarios; mientras que el DIM se medirá al Pereira, a las 6:10 de la tarde, en el Hernán Ramírez Villegas, y finalmente Tolima tendrá la visita de Llaneos que lucha por entrar a los ocho.