El invicto de Lorenzo a prueba: Colombia busca en Nueva York la consagración de su 2025 perfecto

La Selección Colombia de mayores buscará este martes cerrar el año alargando el invicto en partidos amistosos en la era del técnico Néstor Lorenzo, que ya suma 17 encuentros, y con la certeza de que ya hay una base consolidada para afrontar los últimos meses de preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026.
A las 8:30 p.m. (hora nuestra), el equipo que comanda el seleccionador argentino —que a última hora perdió al lateral Daniel Muñoz, quien debió abandonar la concentración por temas personales de los cuales la Federación no ha dado detalles—, se enfrentará al seleccionado de Australia con el que solamente tiene cuatro antecedentes: dos triunfos e igual número de empates.