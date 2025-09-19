La ciencia explica por qué el cerebro puede llevarnos a elegir mal en el amor

El amor acelera el pulso, nubla la razón y, en apenas 0,2 segundos, puede convencer a cualquiera de que ha encontrado a “la persona indicada”. Lo que parece magia, sin embargo, tiene una explicación científica: al enamorarse, el cerebro activa tres regiones clave —el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la amígdala— y libera un cóctel de sustancias como dopamina, oxitocina, vasopresina, adrenalina y serotonina. El resultado es una tormenta química que impulsa el deseo y el apego, pero también reduce la capacidad de análisis, abriendo la puerta a decisiones afectivas poco conscientes.
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el Doctorado en Neurociencia Aplicada y Comportamiento de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, presentó una revisión académica que traduce estas evidencias científicas a un lenguaje cercano y práctico. La advertencia es clara: el corazón late, pero es el cerebro quien decide... y no siempre acierta.
En EL COLOMBIANO hablamos con Sandra Milena Camelo, directora del doctorado y de la iniciativa, sobre el tema.