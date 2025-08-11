Video | Amparo Grisales se cayó en pleno Desfile de Silleteros: así reaccionó la actriz

Como es costumbre cada año, este domingo 10 de agosto se llevó a cabo el Desfile de Silleteros, evento que marcó el final de la Feria de las Flores. Fueron 540 los silleteros que deslumbraron a asistentes locales e internacionales con la belleza de sus obras de arte vivas, producto de la tradición campesina antioqueña.

Además de los silleteros, quienes fueron los protagonistas indiscutibles de la jornada, al recorrido que inició a las 2 de la tarde en el Puente de Guayaquil también asistieron reconocidas personalidades como actores y creadores de contenido que se llevaron las miradas del público.

Una de ellas fue Amparo Grisales, quien protagonizó un incidente en pleno Desfile. La actriz y reconocida jurado del reality Yo me llamo fue una de las invitadas destacadas de la Feria. Este domingo asistió al evento, donde se la vio caminando y saludando a sus seguidores. Mientras avanzaba, concentrada en el público, Grisales cayó al piso.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la grabación se observa que la caída fue causada porque, mientras caminaba, a la actriz se le torció el pie. De inmediato, puede verse cómo las personas con las que iba caminando se devuelven y la ayudan a levantar.

Aunque en redes sociales algunas personas se rieron del accidente, otros destacaron la elegancia de Grisales, quien continuó caminando y saludando a los asistentes del Desfile de Silleteros. “Amparo lo siento, pero tú cómo siempre arriba, eres una diva. y nadie me hará dejarte de admirar (sic)”, “Ella es una dama”, son algunos de los comentarios que usuarios de X (antes Twitter) hicieron sobre ella.