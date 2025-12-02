x

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante lograron la cumbre del Monte Vinson, la séptima montaña del Reto 7 Cumbres

Las dos colombianas alcanzaron la hazaña tras la preparación hecha con la asesoría de Marcelo Arbeláez.

  • Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamente, tras lograr el ascenso en la Antártida, alcanzando las 7 Cumbres. FOTO CORTESÍA
    Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamente, tras lograr el ascenso en la Antártida, alcanzando las 7 Cumbres. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 23 minutos
bookmark

Las colombianas Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, quienes han llevado la bandera del país a la cima de los cinco continentes y el círculo polar ártico, completaron la séptima cumbre de este reto, logrando la cima del Monte Vinson en la Antártida.

Las montañistas, quienes son las creadoras de Más allá de la Cumbre, se unieron a Epopeya Colombia (empresa que ofrece experiencias de liderazgo inspiradas en la conquista de montañas), para alcanzar esta hazaña.

“Estamos superfelices por creer en este sueño, por acompañarnos en este camino, esto es maravilloso. Lloramos mucho al lograrlo, estamos en los 4.892 metros, sobre el nivel del mar, fue una jornada dura, pero lo logramos”, comentó con la voz entre cortada Ana María al confirmar el logro.

Ana Isabel por su parte, dio detalles de lo que fue el ascenso y lo que se encontraron. “Fue muy bonito, exigente, espectacular, mucho frío, pero esto es maravilloso, lograrlo es fantástico y le agradecemos a todos los que nos han apoyado”.

“Logramos las siete cumples, gracias Colombia”, fue el mensaje que enviaron las dos montañistas en la comunicación telefónica que realizaron con sus allegados al momento de completar la hazaña y antes de iniciar el descenso, ya que tenían el tiempo preciso para empezar a descender, de manera segura.

Hay que recordar que, como preparación para alcanzar la hazaña las dos colombianas, realizaron numerosas expediciones en cordilleras de Perú, Colombia y Bolivia con el fin de mejorar su adaptación a la altura, se formaron como socorristas en áreas remotas y contaron con la mentoría de un gran referente del montañismo colombiano, como lo es Marcelo Arbeláez, con quien fortalecieron su liderazgo en entornos complejos y con el respaldo de las herramientas de Epopeya gestionaron emociones, toma de decisiones y desarrollaron un gran equipo conformado por familia, empresas aliadas y mentores.

¿Quiénes son las montañistas que alcanzaron la hazaña?

Ana María Giraldo se describe así: “soy deportista, entrenadora en mentalidad de cima y conferencista colombiana. Desde los 9 años el deporte me ha llevado a conocer algunos de los lugares más extraordinarios del planeta, viviendo experiencias que han significado grandes aprendizajes de vida, los cuales hoy comparto con personas de todo el mundo”.

Es una de las tres primeras colombianas en lograr la cima del Monte Everest en (Asia, 8.848 m, en 2007), también ha coronado el Monte Aconcagua (América, 6.962 metros sobre el nivel del mar, en 2003), el Elbrús (Europa, 5.642 m, en 2003), Denali (Norteamérica, región ártica, 6.190 m, en 2004), Everest, el Kilimanjaro (África, 5.891 m, en 2011) y Carstensz (Oceanía, 4.884 m, en 2019).

La mamá de Simón y Rafael es ingeniera industrial y desde 2003 está dedicada a dar conferencias y contar historias con las que quiere inspirar y ayudar a otras mujeres para cumplir sus sueños y salir adelante.

Ana Isabel Bustamante por su lado, ha tocado la cumbre en tres de esos picos (Aconcagua, Kilimanjaro y Elbrús). Hace más de 18 años comenzó a escalar, y desde entonces ha desarrollado una visión única del liderazgo, la superación y el empoderamiento, conectando su experiencia en las cumbres con los retos cotidianos de la vida.

Ana Isabel ha confesado que, en la montaña, saca fuerzas para seguir adelante al pensar en su familia, su pareja Alejandro Sánchez y en su mascota Mara, una perrita criolla.

