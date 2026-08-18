La voz de Mecano vuelve a Colombia: Ana Torroja confirma concierto en Medellín

Ana Torroja regresa a Colombia con Se ha acabado el show, la gira con la que presenta una nueva etapa artística y que llegará a Medellín el próximo 12 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín.

El tour acompaña el lanzamiento de su próximo álbum de estudio y combina nuevas composiciones con los clásicos que han marcado más de cuatro décadas de trayectoria, tanto de su carrera solista como de su paso por Mecano. El repertorio incluirá canciones como Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino y Mujer contra mujer, junto a material nuevo.

El anuncio coincide con la publicación de La Maleta, segundo sencillo del nuevo proyecto. La canción es descrita por la artista como profundamente personal: una reflexión sobre su historia, los recuerdos de Mecano y el camino recorrido hasta este momento de su carrera. El sencillo da continuidad a Se ha acabado el show, tema que abrió esta nueva etapa creativa.

Como vocalista de Mecano, Torroja formó parte de uno de los proyectos más exitosos del pop iberoamericano, con más de 25 millones de discos vendidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tras la separación del grupo, consolidó una carrera solista con producciones como Puntos Cardinales, Frágil, Sonrisa y Mil Razones, y colaboraciones con artistas como Miguel Bosé, Alaska, Aleks Syntek y Ximena Sariñana. Lea también: Con músicos no profesionales, la banda sinfónica de Sabaneta es la mejor del mundo En 2023 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. Las entradas para su concierto en Medellín están disponibles en Ticketshows.co. Preguntas frecuentes: