Ana y Jaime en Medellín: el dúo de Café y Petróleo ofrecerá un concierto para la nostalgia

A finales de los sesenta del siglo pasado, los hermanos Ana y Jaime Valencia Arístizábal lanzaron al mercado musical canciones que con los años adquirieron el estatus de himnos generacionales. Para no ir muy lejos, podemos mencionar Ricardo Semillas, Café y Petróleo, Décimo grado, entre otras. Buena parte de ese repertorio se escuchará el 9 de mayo, desde las ocho de la noche, en el Teatro de la Universidad de Medellín, durante el concierto Los años maravillosos. Allí, el dueto compartirá escenario con Billy Pontoni y Claudia de Colombia.

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EL COLOMBIANO conversó con Jaime, que reside en Estados Unidos, dedicado a la publicidad. El cantante recordó que Medellín fue la primera ciudad que él y su hermana visitaron una vez comenzaron su trayectoria artística. Ese concierto ocurrió en el Hotel Nutibara, organizado en 1971 por un sacerdote que buscaba recoger fondos a favor de la población desfavorecida. Desde entonces, la ciudad ha sido uno de los principales escenarios de acogida para el dúo.

“Para nosotros Medellín ha sido una de las ciudades que más nos ha acogido”, dijo Jaime. A renglón seguido recordó la vez que en 1992 visitaron la capital de Antioquia, invitados por un grupo de jóvenes que había montado un negocio con el nombre de Café y Petroleo. Aunque en ese momento no estaban activos y cada uno había hecho vida en diferentes países, Ana y Jaime aceptaron presentarse en ese local. Durante ese evento repasaron su repertorio y se dieron cuenta que despertaba el fervor no solo de sus oyentes tradicionales, sino el de una nueva generación. A partir de esa actuación, otros empresarios los contactaron y se reactivó su presencia en escenarios.