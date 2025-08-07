Análisis a tres años del Gobierno de Petro en tres temas claves

Bien o mal, Gustavo Petro significó un punto de giro en la historia presidencial de Colombia. Su tono y forma de gobernar (ver páginas 3 y 4) marcaron una profunda distancia frente a lo que cualquier asesor de ciencia política o marketing habría imaginado nunca. Petro ha sido durante los tres años de su Gobierno, que se cumplen este jueves 7 de agosto, sobre todo, un mandatario irreverente.
Pero, en política pública, las mediciones siguen siendo iguales. A los gobiernos se les evalúa por resultados. Los análisis en todo caso no pueden ser inmediatos porque las políticas pueden tener un periodo de ejecución de 10 años o más y ese es el tiempo en el que los expertos recomiendan hacer mediciones a resultados. Pero lo que sí puede verse en detalle es cómo les ha ido hasta ahora a los proyectos “del corazón” del presidente del que decidió llamar como eslogan “el Gobierno del cambio”.