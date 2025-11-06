Dólar en Colombia no para de bajar y tocó los $3.781, ¿podría caer más para fin de año?

La caída del dólar en Colombia se acentuó ayer, jueves. La divisa bajó a niveles que no se veían desde abril de 2024. Si bien, cerró la negociación a la baja en $3.806,98 –una caída de $32,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que regía–, el dato más llamativo fue el precio mínimo que alcanzó: $3.781,50.
Según el análisis de JP Tactical Trading, este comportamiento sigue las proyecciones del mercado ante la “ausencia de factores externos o internos que impulsen grandes movimientos”. En otras palabras, aunque el mercado se encuentra en una zona de soporte, la presión compradora aún no muestra señales de fuerza. Pero, ¿qué razones hay detrás de este comportamiento? Los expertos apuntan a un coctel de factores globales y locales que se están alineando.