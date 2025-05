“He dirigido a 34 brasileños y solo con uno he tenido problemas”: Ancelotti hizo confesión sobre su relación con jugadores de Brasil

Sobre el brasileño más talentoso al cual ha dirigido, Ancelotti hizo referencia a Ronaldo Nazário y dio detalles sobre las cualidades de los jugadores de esta parte del mundo.

“El jugador brasileño tiene un nivel técnico más alto que otros”, mencionó el italiano, sentenciando también que el jugador de Brasil “es una persona que se maneja bastante bien y tiene un carácter bastante tranquilo y humilde”.

Sin embargo, no todo fueron flores para los futbolistas brasileños. “He entrenado a 34 y si pienso si he tenido algún problema con alguno creo que no. Puede ser que con uno, pero no te lo digo”, confesó el italiano.

