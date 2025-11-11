“No hay justificación técnica ni económica”: dura crítica de Andemos a propuesta del Gobierno de subir aranceles a carros y motos de gasolina

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) manifestó su preocupación ante el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que plantea elevar hasta 40% los aranceles de importación para automóviles de combustión interna y hasta 35% para motocicletas con motor de gasolina.
Para el gremio, esta propuesta, fechada el 7 de noviembre de 2025, carece de sustento técnico y económico, penaliza el origen de los vehículos y representa un golpe directo al mercado automotor, al encarecer los precios, limitar la oferta y afectar la libre competencia.
“El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. No hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limite la oferta y afecte la libre competencia en el sector automotor”, afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.
El gremio también advirtió que el incremento arancelario supondría un retroceso en la modernización del parque automotor, al desincentivar la compra de automóviles nuevos, más seguros y con mejores estándares ambientales.
Además, impactaría a fabricantes de países como Japón o China, con los que Colombia mantiene o busca fortalecer relaciones comerciales.
