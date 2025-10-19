El pueblo de Antioquia que se quedó sin bóvedas en el cementerio por récord de asesinatos

En el sermón de la Eucaristía dominical en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, la principal de Andes, el párroco Norberto Gallego Marín mostró su preocupación por la violencia que azota al municipio, que tiene una cifra histórica de asesinatos. Pero en medio de sus palabras lanzó un anuncio que preocupó aún más a los andinos: que se estaban quedando sin bóvedas para enterrar a los muertos en su cementerio principal.
Esta situación de inmediato alertó a los feligreses que tienen a sus familiares sepultados en las bóvedas públicas, que son administradas por la parroquia desde hace más de cinco años, y en la población en general que ve cómo la violencia va dejando cada vez más muertos en las cinco confrontaciones que están activas, principalmente en la zona rural.
El párroco manifestó que en la actualidad hay 25 bóvedas públicas disponibles para enterrar a aquellos que puedan fallecer por hechos violentos, quebrantos de salud u otras situaciones que se puedan presentar en este municipio, que en la actualidad tiene 46.485 habitantes, según los registros del Dane.