Andi denuncia ante la CIDH hostigamiento del Gobierno Petro contra los empresarios en Colombia

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que expone una situación de riesgo actual y grave para él y para los miembros del gremio empresarial. En el documento remitido a la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, Mac Master advierte que las acciones recientes del Estado colombiano configuran “un patrón de hostigamiento, estigmatización y agresión” que compromete la integridad personal, la honra y la libertad de asociación de los integrantes de la Andi. El dirigente gremial solicita que la CIDH tome nota de los hechos, conmine al Estado a pronunciarse y ordene el cese inmediato de las amenazas y violaciones de derechos. Además, pide que la denuncia se incorpore en los mecanismos de seguimiento y diálogo sobre Colombia, y en las relatorías temáticas del Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).

Denuncia formal de la Andi ante la CIDH.

“Un patrón sistemático de hostigamiento”: Andi

En su carta, Mac Master asegura que existe “una grave situación de riesgo cierto y actual” derivada de un patrón sostenido y sistemático de hostigamiento, estigmatización y agresión. “Estos hechos han afectado la integridad personal, la honra, la libertad de asociación y ponen en peligro grave e inminente la vida tanto de quien suscribe este documento como de los integrantes de la Andi”, expresa Mac Master en su comunicación. Según el texto, las más altas autoridades del Estado han sostenido “un patrón de señalamientos y actividades intimidatorias contra las organizaciones empresariales y sus dirigentes durante un período prolongado y reciente”. El informe menciona ataques tanto en espacios digitales como físicos, incluyendo campañas de descrédito, daños a sedes y agresiones verbales, que afectarían la vida y la integridad de los directivos del gremio.

"Las narrativas contra el empresariado, construidas por motivos electorales, hacen tanto daño a los emprendedores, empresarios, a la inversión y sobre todo a los trabajadores y las oportunidades de trabajo en el país", señaló Mac Master en uno de sus apartes.

Reacción inmediata del presidente Gustavo Petro

El presidente, Gustavo Petro, respondió públicamente a través de la red social X, cuestionando la denuncia de Mac Master y defendiendo las políticas de su gobierno. En una serie de mensajes, el mandatario arremetió contra la postura del gremio empresarial. “Haciéndose la víctima cuando lo que querían era hacer víctimas a los trabajadores con sobrejornadas y salarios de miseria y cuando quieren que el negocio de la medicina siga incumpliendo el derecho fundamental a la vida”. Petro también afirmó: “Sería bueno que se leyera, aunque sea una sola vez, la Convención Americana de Derechos Humanos”. Las declaraciones reavivaron las tensiones entre el Gobierno y el sector privado, justo en un momento en que el país discute reformas económicas, como la tributaria.