Alcaldesa de Barrios Unidos denunció por amenazas a dueño de Before Club y pareja de congresista María del Mar Pizarro

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por el delito de amenaza tras la denuncia interpuesta por la alcaldesa de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, Andrea Melissa Morales, quien aseguró que recibió intimidaciones por parte de Andrés Solano Bautista, dueño de Before Club, la misma discoteca de la que salió el joven estudiante Jaime Esteban Moreno antes de recibir una golpiza mortal en la madrugada del pasado 1 de noviembre. Lea aquí: Revelan videos de la brutal golpiza que le causó la muerte al estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno Los hechos por los cuales la alcaldesa señala a la pareja de la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, nada tienen que ver con lo ocurrido durante la celebración del Halloween, sino que se remontan al pasado 20 de junio durante un evento en el parque La Araña, en el barrio San Felipe, en el que Morales exigió el cumplimiento de las normas para espectáculos con gran afluencia de público.

María del Mar Pizarro. Foto: redes sociales

De acuerdo con la W Radio, ese día, más de 4.000 personas se reunieron en el parque y también en la discoteca para celebrar la aprobación de la reforma laboral.

“Una vez finalizado el evento sobre las 21:30 y en cumplimiento de mis deberes, estaba transitando por el parque mientras los agentes de tránsito y grúas realizaban operativos de control, algunos miembros de la organización del evento lanzaron insultos e improperios en mientas caminaba por el parque”, relató la alcaldesa en la denuncia conocida por la emisora. La alcaldesa agregó que ese día Solano publicó en Instagram una serie de fotos y videos de la conversación sostuvieron en el parque, “incitando a la rebelión contra el gobierno local y desinformando a sus seguidores respecto a los hechos y los motivos por los cuales no se podía permitir un evento sin control de aforo ni las medidas de seguridad, logística y mitigación de riesgos mínimas”.

Desde entonces, la mandataria de la localidad señaló que empezó a recibir intimidaciones y amenazas que han deteriorado su salud mental. Le puede interesar: ¿Todo por un taxi? Nueva hipótesis sobre qué desencadenó golpiza a Jaime Esteban Moreno abre línea de investigación “A partir de ese momento, empiezo a recibir mensajes directos por la plataforma Instagram con insultos, señalamiento y amenazas. Desde ese 21 de junio, he venido experimentando cuadros de ansiedad, insomnio y temor constante, pues es la primera vez que alguien manifiesta abiertamente que me quiere ver muerta, o que está decidido a atentar contra mi vida”, agregó Morales en la denuncia. La alcaldesa aseguró que “por la naturaleza de mi cargo, es imposible quedarme encerrada todo el tiempo”, por lo que ha sido difícil tolerar “todo el acoso, la violencia y el hostigamiento por redes sociales a partir de este evento”.

La denuncia y posterior apertura de la noticia criminal por parte de la Fiscalía contra el dueño de Before Club se conocen días después del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien asistió a una fiesta de disfraces en la discoteca y, tras salir de ella en la madrugada del 1 de noviembre, fue víctima de una brutal golpiza que acabó con su vida. Siga leyendo: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween Solano, dueño del establecimiento, apareció en un video explicando las razones, que a su juicio, motivaron al joven a caminar por un sector aledaño a la discoteca donde fue agredido mortalmente. Así mismo, aseguró que, como padre, lamentaba la muerte del estudiante universitario y reiteró que está a disposición de las autoridades para aportar en la investigación del caso. Una sola persona permanece detenida por el crimen: Juan Carlos Suárez Ortiz, otro joven estudiante que asistió a la fiesta en Before Club y quien enfrenta cargos por homicidio culposo.

