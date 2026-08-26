“Como papá ha hecho cosas que me han dolido muchísimo”: Andrea Petro explica por qué se distanció del expresidente

La relación entre Andrea Petro y su padre, el expresidente Gustavo Petro, atraviesa un momento de distancia que la propia empresaria atribuye, en parte, al impacto que tuvo la Presidencia en su familia. En una nueva interacción con sus seguidores en redes sociales, aseguró que actualmente está “muy dolida”, explicó por qué decidió apartarse de su padre y sostuvo que el ejercicio del poder terminó “fracturando” a la familia internamente.
Uno de los interrogantes que le hicieron a través de Instagram estuvo relacionado con su ausencia en algunos eventos durante la presidencia del exmandatario. Andrea explicó que su decisión de no aparecer constantemente junto a su padre no obedecía a una intención de protagonismo, sino precisamente a lo contrario.
Según relató, en diferentes momentos prefirió mantenerse alejada de las cámaras y acompañar a su padre únicamente desde su papel como hija.