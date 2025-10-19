Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: así fueron los 20 segundos de la pelea que paralizó las redes y terminó en caos

Lo que comenzó como un desafío entre influenciadoras terminó convirtiéndose en un espectáculo de alcance internacional. Andrea Valdiri y Yina Calderón, dos de las figuras más mediáticas del país, se enfrentaron este 18 de octubre en el evento Stream Fighters 4, que reunió a creadores de contenido de toda Latinoamérica y batió récords de audiencia. Lea también: ¿Qué fue Stream Fighters y por qué las redes sociales no paran de hablar del evento? Andrea Valdiri, reconocida influenciadora barranquillera, sorprendió al revelar que perdió ocho kilos durante su preparación con el fin de mejorar su condición física y su resistencia. Su disciplina fue ampliamente destacada por sus seguidores, quienes siguieron paso a paso su entrenamiento a través de redes sociales.

En ese sentido, Yina Calderón, DJ y exintegrante de La casa de los famosos, también compartió videos de su proceso de entrenamiento bajo la guía de un tutor especializado en boxeo. Aunque días antes expresó dudas sobre las condiciones del evento y los términos del contrato, decidió presentarse finalmente al combate, motivada —según contó— por la millonaria cláusula de penalización que tendría que pagar si no lo hacía. Conozca: Le salió otra “pata” al caso de Blessd: le piden a Westcol que se retracte por señalamientos de hurto a Iván Galindo

La gran y esperada pelea

Desde el primer asalto, el enfrentamiento tomó un rumbo inesperado. Valdiri impuso su ritmo con fuerza y precisión, dejando sin reacción a Calderón, quien terminó cediendo antes de que concluyera el round inicial. El árbitro, a tan solo 9 o 10 segundos después, detuvo el combate ante la evidente superioridad de la barranquillera, declarando su victoria oficial.

La escena desató caos en el recinto. Parte del público comenzó a lanzar objetos hacia el ring en protesta por la rápida rendición de Calderón. En medio de la confusión, el streamer Wescol, anfitrión del evento, lanzó duras declaraciones al calificar a la DJ como “una persona sin honor y una mujer que no representa a Colombia”, comentario que generó controversia inmediata en redes sociales.

Un duelo anticipado desde el pesaje

Horas antes, el pesaje oficial había dado una muestra de la tensión entre ambas. Valdiri y Calderón protagonizaron un enfrentamiento verbal cargado de ironías y provocaciones que se volvió viral en cuestión de minutos.