Más allá de la tauromaquia: las opiniones polémicas de Andrés Calamaro en los últimos años

El cantante salió al paso y publicó en Instagram una foto de la estatua de Joselillo de Colombia, una de las figuras del toreo nacional, junto a un comentario. “Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir”, escribió.

Esta no es la primera vez que Calamaro expresa su apoyo al toreo . El 9 de mayo de 2019, por ejemplo, el artista publicó en el medio de comunicación español ABC una columna titulada La posibilidad del infinito , en la cual defiende la tauromaquia. En el texto aseguró que “abolir la practica de la tauromaquia es sacrificar a toda una especie” y que, en realidad, “ los toros quieren nacer y vivir cuatro años, es el derecho de esta ganadería específica ”.

De igual forma, las posiciones políticas del argentino han sido criticadas. En 2023, cuando Argentina estaba en elecciones presidenciales, Calamaro hizo público su apoyo a Javier Milei por medio de su cuenta de Instagram. “Podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede nada. No tengo todos los pelos de la burra, pero soy inteligente y experimentado, es casi imposible que me equivoque con estas cuestiones porque fui educado exquisitamente entre tertulias e intelectuales, personas de todo el arco político en los sesenta y setenta, en la tolerancia y sin televisión”, dijo en ese momento el cantante.

En distintas ocasiones también ha mostrado su simpatía por Vox, el partido ultraconservador español. “Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados”, publicó Calamaro en Facebook en 2019.