Otro de los implicados en el secuestro del ingeniero Andrés Camilo aceptó su culpa y dio pistas sobre su secuestro

Brayan Andrei Palacio Arango, de 21 años, aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Lo hizo en medio del proceso que ya deja cinco personas capturadas y que ha permitido esclarecer qué ocurrió con este profesional de la ingeniería forestal el 3 de abril de 2022.
Luego de que alias El Cabo, como es conocido dentro del grupo delincuencial El Mesa, se allanara a los cargos cometidos cuando tenía 17 años, entregó información clave que permitió, por ejemplo, ubicar en un lote de Bello el carro en el que fue movilizado durante su secuestro y posterior desaparición en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.