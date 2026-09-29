Las confesiones criminales que han permitido reconstruir el asesinato y la desaparición de Andrés Camilo Peláez

Cuatro años después de que el ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes desapareciera en San Andrés de Cuerquia, uno de los hombres que, según la Fiscalía, tuvo una función concreta dentro del secuestro aceptó cargos y dejó otra pieza en el rompecabezas que las autoridades intentan reconstruir desde abril de 2022.
Se trata de Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, quien actualmente tiene 21 años, pero cuando ocurrieron los hechos estaba por sus 17 años.
Ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Palacio Arango aceptó el cargo imputado de desaparición forzada agravada, convirtiéndose en el segundo de los cinco procesados que acepta responsabilidad dentro de esta investigación.
Lea también: Carro en el que secuestraron al ingeniero Andrés Camilo fue hallado en lote invadido del Hospital Mental de Antioquia
Su papel, de acuerdo con la información que la Fiscalía había recopilado antes de esta diligencia, no habría sido secundario. ‘El Cabo’ habría estado encargado de vigilar la vivienda a la que fue llevado Peláez después de ser interceptado y retenido por integrantes de ‘El Mesa’.
La investigación lo ubica así como uno de los hombres que permanecieron alrededor del lugar mientras el ingeniero estaba privado de la libertad. Pero la investigación permite reconstruir un papel aún más amplio.
Los datos que han trascendido del expediente indican que la estructura comenzó siguiendo los movimientos de Andrés Camilo antes de ejecutar el rapto.
No se pierda: Otro de los implicados en el secuestro del ingeniero Andrés Camilo aceptó su culpa y dio pistas sobre su secuestro
Esa vigilancia buscaba determinar por dónde se movilizaba y establecer el momento adecuado para interceptarlo. Esa misma línea apareció en la declaración de Juan Diego Echavarría Arango, alias ‘Se Lo Juro’, quien tenía 17 años al momento del crimen y aceptó cargos días antes.
Claudia Yepes Upegui, la madre de Andrés Camilo , ha sido la artífice de la justicia que se empieza a asomar en el caso. Durante más de 1.620 días, Claudia convirtió su cuenta en la red social X —bajo el usuario @claoyepes— en un diario ininterrumpido de resistencia maternal.
Cada mañana, sin falta, publicaba un trino para contar los días exactos desde la desaparición de su hijo. Etiquetaba a autoridades, periodistas y entidades estatales, reclamaba respuestas y se negaba a dejar que el caso cayera en el olvido.