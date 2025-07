Efectividad y fe de Andrés Carmona tiene a los Paisas cerca del título en la Liga Profesional de baloncesto

A ndrés Carmona Henao es uno de los jugadores de Paisas que se ha ganado el corazón de los aficionados no solo por su humildad y don de gentes, sino por la calidad del juego que exhibe en cada jornada. Aunque en el duelo de este domingo ante Caimanes las cosas no le salían como quería, llegó el momento para que este partido fuera inolvidable para el nacido en Rionegro.

De ahí que a los 13 años se decantara por la pelota naranja y desde entonces no ha parado. Su rendimiento le ha permitido jugar fuera del país: ligas de Ecuador y Argentina. Su anhelo es llegar a Europa, por lo que no para de entrenar para mejorar su nivel.

Ella fue ese otro aliento que tuvo ante Caimanes, pues desde el maderamen escuchaba sus gritos: “¿Qué te pasa? Sos bueno, vamos que la próxima se te va a dar”. Y se le dio en un momento clave para el equipo, ya que ingresó para el segundo extratiempo y marcó dos cestas que se convirtieron en el envión que llevó a Paisas a la victoria 85-80 ante Caimanes.

¿Qué pensó en el instante que el técnico Daniel Seoane lo envió a la cancha?

“Llevaba 20 minutos sin jugar, ya que no había tenido un buen partido en los lanzamientos de tres puntos que son uno de mis fuertes. Pero cuando el profe me dijo que ingresará lo único que pensaba era en mi fe y en que Dios siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles; me ha dado esa fortaleza y la mano no me pesa para responder ante esos retos. Y así me pasó, no solo con los tres puntos sino con una bandeja que también entró y recuperamos el aliento con esos cinco puntos que tomamos de ventaja”.

¿Sentía el respaldo de la gente o usted se aísla de lo que pasa fuera del maderamen?

“Estuvimos muy inmersos en el respaldo que recibimos del público. Abajo sentíamos cómo nos ayudaban a presionar al rival cuando tenía el balón y fueron momentos en los que nos ayudaron mucho para generar un ambiente favorable para nosotros”.

¿Cuánto tiempo del entrenamiento dedica para hacer los lanzamientos de tres puntos?

“Desde pequeño he sido un deportista convencido de la disciplina y la resiliencia, por eso cuando termino un entrenamiento me quedo más tiempo haciendo lanzamientos. O llego una hora antes para practicar hasta completar 200 o 250 tiros convertidos, porque sé que en las repeticiones y la disciplina van a hacer que tenga más confianza al momento de estar en el juego. Me siento muy orgulloso de lo que puedo aportar llegando desde la banca”.

Este martes, Andrés viaja con su equipo a Villavicencio con la ilusión de alcanzar el tercer triunfo que los consagre campeones. Si no se da el miércoles, volverán a jugar el jueves. En caso de que la serie se empate, la definición será en Medellín el domingo.