Andrés Carne de Res retoma operaciones de cocina tras levantamiento de medidas preventivas del MinTrabajo

Andrés DC (también conocido como Andrés Carne de Res) informó que conclusiones la medida preventiva aplicada a la cocina principal de la sede de la calle 82 en Bogotá, después de que el Ministerio de Trabajo ordenó su cierre por un incidente con una máquina de humo que dejó nueve personas lesionadas el pasado 5 de septiembre.

El restaurante aseguró que atendió de inmediato las recomendaciones del MinTrabajo para reforzar la seguridad de sus clientes,por lo que, Desde este 15 de septiembre, el establecimiento reanudó la operación plena de todos sus servicios.

En contexto: Ministerio de Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de Andrés Carne de Res

“Tras haber implementado de manera inmediata y responsable las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, se da por finalizada la medida preventiva aplicada en la cocina del tercer piso”, informó.