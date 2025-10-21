La respuesta de Andrés Carne de Res a la SIC tras el cierre de sus sedes en Bogotá y Chía

Andrés Carne de Res se pronunció en la mañana de este martes, 21 de octubre, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre inmediato de sus restaurantes en Bogotá y Chía por “incumplimientos graves” que, según la entidad, representaban riesgos para la vida y la seguridad de los visitantes. En un comunicado oficial, la cadena afirmó haber cumplido “a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad” tras las visitas realizadas a sus sedes los días 10 y 11 de septiembre. Según explicó, las adecuaciones requeridas ya fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción de las autoridades.

Comunicado oficial de Andrés Carne de Res vía Instagram.

“Será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones”, señaló Andrés Carne de Res en el documento firmado por su vocera, María Angélica Uscátegui. Siga leyendo: SIC ordena el cierre inmediato de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía por graves fallas eléctricas y de gas La Superintendencia, por su parte, indicó que durante las inspecciones encontró deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por la normativa técnica.