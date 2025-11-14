x

Andrés Guerra renunció a su precandidatura presidencial en el Centro Democrático

El exdiputado antioqueño comunicó su decisión en una carta dirigida a Álvaro Uribe y otros líderes del partido.

  Andrés Guerra, senador del Centro Democrático. FOTO: COLPRENSA
    Andrés Guerra, senador del Centro Democrático. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

Andrés Guerra anunció su renuncia a la precandidatura presidencial en el Centro Democrático. En una carta dirigida a Álvaro Uribe Vélez, Gabriel Vallejo, Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño, Guerra hace un balance de su recorrido político y reconoce que su proyecto “llegó a la playa baja”.

La emisora La W publicó el borrador del documento, en el que el senador también afirma que creció “sin jamás pagar pauta” pese a las críticas recibidas en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

