“Gobierno Petro amplificando el terrorismo”: Andrés Julián critica a Invías por compartir comunicados del ELN en su cuenta oficial

El gobernador de Antioquia criticó al Gobierno Nacional por usar una cuenta oficial de una empresa estatal para difundir el mensaje de un grupo armado ilegal en vez de ser un canal para apoyar al Ejército y la Policía.

    El gobernador Andrés Julián mostró su indignación por la decisión de Invías, quien siendo una entidad estatal, compartió un comunicado de un grupo guerrillero. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y Captura de X @numeral767
    Este fue el trino de Invías en donde le hizo eco a las amenazas del ELN. Foto: Captura X
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 31 minutos
bookmark

En medio del terror que ha querido sembrar el ELN con el anuncio de un paro armado durante diferentes zonas del país por 72 horas, el uso de los canales oficiales para la difusión del mensaje de este grupo armado ilegal fue criticado por el mandatario antioqueño Andrés Julián Rendón.

El gobernador criticó a una cuenta adscrita a Invías por hacerle eco en su perfil de X al comunicado que había publicado el ELN amenazando sobre su decisión de un paro armado, la cual argumentan en una “injerencia del imperialismo norteamericano”.

Lea también: MinDefensa anuncia acciones por amenaza de paro armado del ELN y recompensa de $5.000 millones por alias Pablito

Para el gobernador Andrés Julián, el gobierno de Gustavo Petro está “amplificando el terrorismo vía canales oficiales”. “Qué bueno que esta difusión de comunicación pública se hiciera más bien para respaldar a nuestros Soldados y Policías”, agregó el mandatario antioqueño.

En su reclamo, el gobernador Rendón compartió el trino de Invías donde la entidad le pide a los ciudadanos “evaluar la necesidad de desplazamiento” y le recomienda a los ciudadanos “evitar viajes innecesarios” durante los siguientes días.

Este fue el trino de Invías en donde le hizo eco a las amenazas del ELN. Foto: Captura X

“Los Colombianos lo que esperan es acción contundente por parte del gobierno nacional, no recomendaciones que trasladen la responsabilidad a los ciudadanos”, concluyó en su mensaje el gobernador de Antioquia.

El paro armado anunciado por el ELN ya ha golpeado el transporte de carga y el turismo por las vías del país, pues el grupo armado ilegal ha buscado suspender toda actividad de transporte y la movilidad de personas en el territorio nacional.

Para el cumplimiento de este fin, la estructura guerrillera ha generado bloqueos en plena carretera, ha detonado artefactos explosivos en instalaciones cercanas a peajes y ha instalado banderas en diferentes vías del país.

Inclusive, según han denunciado gremios y autoridades, en el departamento de Santander se reportó la muerte de un conductor de ambulancia, un hecho que agrava la preocupación por la seguridad vial y de las personas en medio del paro armado.

Siga leyendo: ¡Atención! Dos nuevas banderas del ELN aparecieron en vías de Caldas y Copacabana

Utilidad para la vida