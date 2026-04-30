“Eso es humo. Hay es que reactivar la orden de captura”: gobernador de Antioquia ante anuncio de imputación a Calarcá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente al anuncio de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sobre la audiencia de imputación de cargos en contra de Alexánder Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá, uno de los máximos jefes de las disidencias de las Farc.

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Si bien la audiencia ya tiene como fecha asignada el próximo martes 5 de mayo, y a este cabecilla se le incluirían cargos por desaparición forzada, homicidio de persona protegida y concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio -y si se le comprueba, desplazamiento forzado-, el mandatario departamental dijo que eso era “puro humo”, y que la solución definitiva para erradicar el mal de raíz era reactivando la orden de captura en su contra, la cual fue suspendida temporalmente porque Calarcá hace parte de la política de Paz Total, y fue designado como uno de los negociadores de las disidencias.

“Mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo, ¿qué nos ganamos con la imputación, si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar?”, dijo Rendón.

Además, criticó al Gobierno Nacional porque, según él, es como si le tuviera miedo a este cabecilla, pues atacan a otras estructuras criminales mientras que la que él dirige sigue impune y a sus anchas.

“No lo atacan con determinación. El Estado sí atacó y bombardeó al frente 18 de las Farc, pero porque ya pertenece a alias Mordisco. Bombardean al Clan del Golfo, ¿pero por qué no lo hace con la estructura 36 de las Farc que es la que trabaja directamente con Calarcá”, agregó.

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Entre tanto, y respecto a las otras investigaciones adicionales que se adelantan en contra de Calarcá -además de que habría dado la orden para asesinar a una lideresa social en el Cauca y para instalar minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia que dejó siete soldados muertos- la fiscal Camargo dijo que estas se tramitarán de manera independiente por unidades especializadas de la Fiscalía, debido a su complejidad y al fuero de los implicados.