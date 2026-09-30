Tumbaron ocho casas de vicio que se había adueñado un combo en La Estrella

Ocho casas que se habían convertido en centros de expendio de drogas y focos de inseguridad fueron demolidas este martes en el municipio de La Estrella.
La intervención fue acompañada directamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, y un robusto contingente de policías y otras autoridades de múltiples dependencias.
La acción hace parte de una estrategia de largo aliento que viene desarrollándose en el departamento con la que se busca golpear a las estructuras criminales y expulsarlas de zonas que se han venido adueñando.
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El alcalde Gutiérrez explicó que las edificaciones estaban ubicadas en el barrio La Inmaculada N°2, en un sector conocido como El Hoyo.
Desde hace seis años, el alcalde de La Estrella señaló que allí se había consolidado un grupo delincuencial, aprovechando que por cuenta de una emergencia invernal varias familias habían abandonado sus casas y habían sido reubicadas en el sector de Pueblo Viejo.
“En el año 2024 aquí la Policía incautó 45 kilos de marihuana que los tenían escondidos. Tras una investigación que hizo el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se logró desmantelar este grupo delincuencial. Se capturaron alrededor de 13 personas”, recordó el mandatario.